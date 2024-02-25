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فصائل فلسطينية : نخوض اشتباكات عنيفة مع الاحتلال بالضفة الغربية بالأسلحة الرشاشة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 فبراير 2024 09:32 صباحاً - قالت فصائل فلسطينية: نخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

 

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 29 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 69 ألف، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.

 

 

 

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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