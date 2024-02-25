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أحمد جودة - القاهرة - شروط الحصول على سيارة لذوي الاحتياجات الخاصة في عام 2024..وزارة التضامن توفر سيارة لجميع الفئات المستحقة

ننشر لكم الفئات المستحقة لامتلاك سيارة معاقين، حيث تعمل الحكومة المصرية على دعم ذوي الإعاقات المختلفة فتقوم بمنحهم سيارة معفاه من الجمارك؛ لكي تساعدهم على الحركة بسهولة ويسر، وتكون السيارة مجهزة بالإمكانيات التي تتلائم مع حالتهم الصحية وذلك وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط ونوع الإعاقة، وسوف نوضح تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع في الأسطر التالية.

الفئات المستحقة لامتلاك سيارة معاقين



يتساءل الكثيرون عن الفئات المستحقة لامتلاك سيارة معاقين، وقد قامت الحكومة المصرية بتوضيح الفئات المستحقة لامتلاك سيارة معاقين وهي على النحو التالي:

الإعاقات الذهنية.

الإعاقات السمعية سواء في أذن واحدة أو في الأذنين كليهما.

الإعاقات البصرية سواء في عين واحدة أو في العينين الاثنتين.

الإعاقات الحركية وتشمل إعاقة الأطراف السفلية مثل حالة بتر القدمين أو أحدهما.

الإعاقات الحركية العلوية مثل حالات بتر اليدين أو واحدة منهما.

الحوادث التي تؤدي إلى حدوث شلل في أعضاء الجسم.

الأمراض المزمنة الناتجة من عدم القدرة على السير، أو التي تسبب الوفاة.



شروط الحصول على سيارات المعاقين المعفاة من الجمارك



حددت الحكومة المصرية مجموعة من الشروط والضوابط لمنح الأفراد المعاقين سيارة معفاه من الجمارك وهي على النحو التالي:

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ينبغي ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.

من الضروري أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص صاحب الإعاقة.

سعة السيارة اللترية يجب ألا تزيد عن 1600cc.

يجب أن تكون السيارة مجهزة تجهيزًا خاصًا وفقَا للقانون الصادر من القومسيون الطبي.

لا يمكن بأي حال من الأحوال بيع السيارة أو التصرف فيها قبل مرور فترة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إعفائها من الجمارك.

من الضروري خضوع المعاق للكشف الطبي واجتيازه لمعرفة مدى قدرة المعاق على قيادة تلك السيارة.

يجب الحصول على تقرير من وزارة الشؤون الاجتماعية لتحديد الوضع المادي للفرد المعاق، ومدى قدرته على الإنفاق على السيارة ومستلزماتها.

يجب أيضًا الحصول على تقرير من المجلس الأعلى محدد فيه نوع الإعاقة ونوع الإصابة، ومدى احتياج المعاق للسيارة، وكذلك طبيعة التجهيزات التي تحتاج إليها السيارة وفقًا لحالة الشخص المعاق الصحية.