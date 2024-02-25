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أحمد جودة - القاهرة - بسهولة ويسر..إضافة المواليد الجديدة على بطاقة التموين لعام 2024 الآن متاحة عبر موقع دعم مصر

يبحث كثير من المستفيدين من التموين عن إضافة المواليد الجديدة 2024 على بطاقة التموين حيث تعتبر بطاقة التموين الشهرية من المعونات التي تساعد كثير من المصريين على حمل أعباء الحياة وتساهم أيضًا البطاقة في توفير الكثير من الاحتياجات في المنازل المصرية ولهذا يبحث الكثير من المستفيدين عن طريقة إضافة المواليد الجديدة على البطاقة وذلك في إطار مساعدة الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول بطاقة التموين.

إضافة المواليد الجديدة 2024 على بطاقة التموين



وقد أعلنت الوزارة عن كافة التفاصيل حول إضافة المواليد الجديدة 2024 على بطاقة التموين حيث ما دام أن عمر المولود لا يقل عن ال4 سنوات ومن الفئات المستفيدة من معاش تكافل وكرامة أو بطاقة الخدمات المتكاملة أو معاش التكافل الاجتماعي أو من فئة أبناء الشهداء فيمكن إضافتهم وبكل سهولة إلى البطاقة التموينية ويمكن أن يتم ذلك عبر عدة خطوات سهلة وبسيطة ومن أهم تلك الخطوات ما يلي:

سيتعين عليك أولًا الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الرابط ثم الانتقال لموقع إدارة دعم مصر

سيتعين عليك إدخال رقم البطاقة التموينية ثم النقر على فتح حساب جديد

وفي الخطوة الأخيرة سيتعين عليك النقر على خدمات تقديم الطعام

سيتعين عليك بعدها كتابة اسم الأم

ثم سيتعين عليك الضغط على أيقونة إضافة أفراد جديدة على بطاقة العائلة

ثم سيتعين عليك كتابة اسم المولود الجديد المراد إضافته



أهم شروط إضافة المواليد الجديدة



وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدة شروط حتى يتمكن الأباء من إضافة المواليد ولعل من أهمها:

ألا يزيد المعاش الشهري عن ال2500 جنيه مصري

ألا يزيد عدد الأفراد على البطاقة التموينية عن 3 أشخاص

ألا يزيد دخل الأسرة على بطاقة التموين عن ال3000 جنيه مصري

ألا يقل عمر الأبناء عن ال4 سنوات

ألا يزيد عدد أفراد الأسرة عن ال4 أشخاص

في حالة إضافة فرد جديد يجب أن تكون الأسرة من الأسر الأولى بالرعاية