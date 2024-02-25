نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد ياسر يكتب: أوكرانيا مُهددة من العالم الديمقراطي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إنها أيام صعبة بالنسبة لأوكرانيا، وللغرب ككل… وبينما توشك أوكرانيا على بدء عامها الثالث من الحرب التي تفرضها روسيا على شعبها وأراضيها، فإن النضال من أجل بقائها كأمة المهددة من قِبَل جار أكبر منها وأكثر تفوقًا وقسوة… قد أصبح على المحك.

فهل يتخلى العالم الديمقراطي، الذي ادعى في فبراير 2022 أن أوكرانيا تدافع عن الحرية وقيمها الأساسية، مثل الالتزام بسيادة القانون الدولي؟… فهل سيسمح هذا لكل الجهود بالانهيار بسبب نفس قيم الحرية والديمقراطية التي يستخدمها صناع السياسات في الولايات المتحدة، وبعض دول الاتحاد الأوروبي لمنع التدفق المستمر للأسلحة والتمويل الحيوي لأوكرانيا؟

حسنًا، ينبغي الاستجابة فورًا لدعوات أمثال الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ووزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الذين يطالبون بالإفراج السريع عن الأموال للحفاظ على الجهود الرامية إلى إيقاف روسيا عن المسار الصحيح، إذا كان للعالم الغربي أن يمنعها.. وانزلاقها الوشيك إلى الانعزالية والتشرذم، وهو ما سيستغله بسرعة أعداؤها القلائل ولكن الأقوياء للغاية.

أنا لا أميل إلى الاعتقاد بأن حرب غزة وديناميكيتها المشتتة للتصعيد المحتمل لها أي علاقة بتأرجح العالم الغربي على حافة الهاوية… لا شك أن الأمر يتعلق بالعمليات الديمقراطية المحلية والمشاكل التي تشهدها الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي في عام مشحون بالانتخابات.

ويعمل العديد من اللاعبين الوطنيين على تعظيم سياسة حافة الهاوية في محاولة للفوز بالسلطة، حتى لو كان ذلك على حساب وفاء دولهم بالتزاماتها، ويسبب الضرر لمواقفهم الجيواستراتيجية ويخسرهم ماء وجههم على المسرح العالمي عندما يتراجعون عن وعودهم.

وكل هذا يتوقف على أهواء ورغبات وحسابات أمثال رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري مايك جونسون، الذي يواصل منع المجلس من التصويت على حزمة المساعدات لأوكرانيا... ويبدو أنه يلعب لصالح اليد الحزبية للرئيس السابق دونالد ترامب لمحاصرة البيت الأبيض والإضرار على الأقل بفرص إعادة انتخاب بايدن في وقت لاحق من هذا العام، هذا إذا لم نصدق من يقول إن هذا يحدث لأن ترامب يعمل لاسترضاء روسيا.

وعلى الأرض، أصبح الجيش الأوكراني في موقف دفاعي بشكل متزايد ضد القوات الروسية الأكثر عددًا والأفضل تسليحًا، بعد مرور عامين على بداية الغزو الروسي، وبعد الهجوم المضاد الفاشل العام الماضي، عين زيلينسكي قائدا جديدا للجيش، مدعيا أن عام 2024 قد يكون ناجحا إذا أجرت كييف تغييرات فعالة في نهجها في الدفاع عن نفسها.

لكن الشتاء الكامل الثاني من الحرب ينذر بخطوط أمامية شبه ثابتة، حيث تتضرر معنويات الجنود، خاصة عندما يشعرون بنقص إمدادات الذخيرة الثابتة، وكذلك الأفراد المقاتلين، ولكن قبل كل شيء بسبب عدم قدرتهم على رؤية أي ضوء في نهاية النفق.

يبدو اليوم مختلفًا تمامًا عن نهاية عام 2022، عندما ارتفعت المعنويات في المعروض من الأسلحة والرجال، مما أدى إلى هجمات ناجحة أعادت خاركيف في الشمال الشرقي وخيرسون في الجنوب.

شهد العام الماضي سلسلة من خيبات الأمل، وبعد سقوط باخموت في شهر مايو، بدأت الخناق الروسي يضيق ببطء ولكن بثبات، مما أدى إلى سقوط أفدييفكا في الأيام القليلة الماضية، والخبر السار الوحيد بالنسبة للأوكرانيين في الأشهر الأخيرة جاء من البحر الأسود، حيث نجحت كييف في صد القوات البحرية الروسية لإنشاء ممر بحري حيوي لصادرات الحبوب.

مما لا شك فيه أن انسحاب أوكرانيا من مدينة أفديفكا أعطى فلاديمير بوتين نصرًا رمزيًا كبيرًا قبل الانتخابات الرئاسية الروسية الشهر المقبل، كما كشف ذلك أيضًا عن النقص الحاد في الأسلحة والجنود في كييف.

وكانت معركة أفديفكا أصعب من معركة باخموت، وفقًا للجيش الأوكراني، الذي أشار إلى نشر روسيا الضخم للمعدات الثقيلة والقوة الجوية، مع مركبات قتالية من الحقبة السوفيتية مدعومة بطائرات دون طيار.

إن حجم خسائر أوكرانيا ــ من حيث الأراضي والقوات، مع ما يقدر بنحو 70 ألف قتيل و120 ألف جريح ــ لا يشكل الجانب السلبي الرئيسي، على الرغم من خطورته وعدم استدامته، وتكمن المشكلة في الدعم المتذبذب، وخاصة من الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي.

وعلى صعيد الأسلحة، فإن الوضع غير مؤكد بسبب الخلاف في واشنطن بشأن استمرار المساعدات على خلفية الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقد أطلق الاتحاد الأوروبي سراح أحدث حزمة مساعدات بقيمة 50 مليار يورو (54 مليار دولار أميركي)، ولكن ليس دون صعوبات، في حين يظل متخلفًا كثيرًا عن التعهدات بتسليم الذخيرة، ومن دون المساعدة وفي ظل الاستنزاف الشديد لصناعتها الدفاعية، لن تتمكن أوكرانيا من مواجهة روسيا، التي حشدت اقتصادها لخوض الحرب.

وكانت الخسائر فادحة أيضًا على الجانب الروسي، ولكن على عكس كييف، يبدو أن موسكو قادرة على ملء صفوفها بمزيج من الدعاية الوطنية والإكراه والحوافز المالية، بالإضافة إلى وجود عدد أكبر من السكان.

وتقدر تكلفة غزوها بنحو 1.3 تريليون دولار من النمو الاقتصادي المتوقع سابقًا حتى عام 2026، بينما قُتل أو أصيب نحو 315 ألف جندي روسي حتى الآن، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.

ومن الواضح أن المسؤولية تقع على عاتق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للوفاء بوعودهما لأوكرانيا، ولكن كيف يمكن القيام بذلك في ظل استقطاب متزايد بين السكان وتقلص النظرة إلى القيم المشتركة مثل الديمقراطية، والتي كان الغزو الروسي لأوكرانيا يهدف إلى تقويضها؟

التاريخ ليس عادلًا على الإطلاق، وعلى الرغم من أن الأوكرانيين دفعوا ثمنًا من الأرض والدم للتمسك بالروح الديمقراطية التي يرغبون من خلالها ضمان مستقبل استقلالهم الذي حصلوا عليه بشق الأنفس، فإن المتحدث الترامبي في مجلس النواب الأمريكي - ومن المفارقات -: من خلال التعبير عن حقه الديمقراطي – يعطل الموافقة على حزمة المساعدات الأمريكية.

قد يبدو العالم الديمقراطي وكأنه لا يفقد بوصلته الأخلاقية ومصالحه الأمنية الوطنية فحسب، بل إنه يهدر أيضًا شرق أوكرانيا على النحو الذي يظهر أن الدروس المستفادة من الحرب العالمية الثانية بشأن ثمن الاسترضاء لم تتعلم بعد…

وبعد مرور عامين، يبدو أن أوكرانيا أصبحت تحت رحمة العدو الديمقراطي في الداخل.