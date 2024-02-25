نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدكتور سويلم: تحسن كبير خلال الشهور الماضية فى إدارة المنظومة المائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا لمتابعة إستعدادات أجهزة الوزارة المختلفة ( مصلحة الرى - هيئة الصرف - مصلحة الميكانيكا والكهرباء ) لمواجهة فترة أقصى الإحتياجات بالموسم الصيفى القادم، ومتابعة موقف الإجراءات المتخذة من أجهزة الوزارة للتعامل مع النقاط الساخنة بمحافظات (أسوان - الفيوم - المنوفية - الدقهلية - الغربية - الاسماعيلية).

وأشار الدكتور سويلم لما تحقق خلال الشهور الماضية من تحسن كبير فى مجال إدارة المنظومة المائية والتعرف على المعوقات والعمل على حسمها، بما يضمن إدارة المنظومة المائية بشكل فعال خلال الموسم الصيفى المقبل، والبناء على الدروس المستفادة من الموسم الصيفى السابق.

وأشار لحرصه على لقاء رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات بشكل دوري -سواء فى اجتماعات موسعة أو على حدى- أو من خلال ورش العمل التى عقدت بعدد من المحافظات خلال الفترة الماضية، وذلك لمتابعة موقف الترع والمصارف والبوابات ومحطات الرفع وأعمال حماية نهر النيل وإزالة التعديات بزمام كل إدارة.

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