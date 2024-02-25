زيادة 15% في المعاشات: موعد صرف مارس 2024 وتفاصيل الزيادة

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أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب موعد صرف المعاشات لشهر مارس 2024، يتزايد اهتمام المواطنين بعد أن كشفت مصر عن زيادة بنسبة 15% في المعاشات.

يبدي الكثيرون قلقهم إزاء تزايد الأعباء المالية مع ارتفاع الأسعار، حيث يبحثون ليلًا ونهارًا عن تفاصيل الموعد والقيمة المقدرة للزيادة.

موعد صرف المعاشات لشهر مارس 2024



يشير العد التنازلي إلى بداية عمليات صرف معاشات مارس، حيث يُعلن أن الصرف يبدأ صباح يوم الجمعة، الموافق 1 مارس 2024، ويستمر حتى اليوم التاسع من مارس.

يتم تقسيم مواعيد الصرف لفئة المعاشات من 1000 إلى 2000 جنيه، حيث يمكن لهم الصرف في اليومين الأول والثاني من الشهر عبر مكاتب البريد، سيارات البريد المتنقلة، فوري، أو ماكينات الصراف الآلي.

الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات



أعلن مجلس الوزراء برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة جديدة بنسبة 15% على المعاشات وتكافل وكرامة، بالإضافة إلى رواتب العاملين بالدولة بالهيئة الاقتصادية.

وفقًا لتصريحات الحكومة، يستفيد أكثر من 13 مليون مواطن من هذه الزيادة، مما يرفع الإجمالي لعدد المسجلين إلى 74 مليار جنيه مصري.