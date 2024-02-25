طقس مائل للدفء وشبورة ورياح.. حالة الجو المتوقعة حتى الجمعة المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 فبراير 2024 11:34 صباحاً - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من الأحد 25 فبراير إلى الجمعة 1 مارس، وذلك على النحو التالي:

-يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

- شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا (من 4 إلى 9 صباحًا تقريبًا)، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

-نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة.

الإثنين 26 فبراير 2024

-شبورة مائية (من 4 إلى 9 صباحًا تقريبًا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

-أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 30% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

-نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الثلاثاء 27 فبراير 2024

-شبورة مائية (من 4 إلى 9 صباحًا تقريبًا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

-أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 30% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

-نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

من الأربعاء 28 فبراير إلى الجمعة 1 مارس 2024

-شبورة مائية (من 4 إلى 9 صباحًا تقريبًا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

-نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.