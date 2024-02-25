انت الأن تتابع خبر عاجل .. قطع المياه عن 7 مراكز في المنوفية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة المنوفية ،عبر بيان لها بشأن قطع المياه اليوم الأحد 25 فبراير 2024 ، بسبب الأعمال التي يتم القيام بها في الفترة الحالية.

قطع المياه

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة المنوفية ، عبر بيان لها على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن قطع المياه لمدة 4 ساعات، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة صباحاً حتي الثانية مساءً من نفس اليوم بسبب أعمال الصيانة وغسيل وتطهير الخزانات والشبكات ضمن برنامج التطهير لعمليات مياه المحافظة

أماكن قطع المياه

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحى المنوفية عن الأماكن التي سوف يتم فيها قطع المياه

تتمثل في

مركز شبين الكوم: ميت موسى – دكما – الماي – شبرا باص

مركز تلا: كفر ربيع – صفط جدام

مركز الشهداء: زاوية البقلي

مركز منوف: طملاي

مركز الباجور: ابشيش – الغنامية – ابو شيخة – سمان

مركز أشمون: الحلواصي – شوشاي

مركز قويسنا: كفر طه شبرا – دمهوج – كفر الشيخ إبراهيم مطالبة جميع المقيمين في المحافظة والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة