انت الأن تتابع خبر لأجل غير معلوم .. قطع الكهرباء عن هذه الأماكن في العبور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني عدد من الأماكن في محافظة القليوبية من قطع الكهرباء اليوم الأحد 25 فبراير 2024 بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة الكهرباء في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية والتي من بينها هذه المحافظة

موعد قطع الكهرباء

وأكدت محافظة القليوبية في بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه ستم قطع الكهرباء لمدة غير معلومة من الساعة العاشرة صباحاً حتي الانتهاء مما يتم القيام به، ، للحفاظ على الخدمات المقدمة للمواطنين، لتقديم أفضل خدمة للمواطن في كافة أنحاء المحافظة، في إطار وخطة الشركة الموسعة خلال الشهر الميلادي الجاري كفاءة عدد من المناطق في الفترة الحالية.

أماكن قطع الكهرباء