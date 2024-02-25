انت الأن تتابع خبر سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأحد 25 فبراير 2024 .. شلل رباعي لتجار العملة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأحد 25 فبراير 2024، أمام الجنيه المصري تراجعه في بداية التعاملات اليومية، بعد الإعلان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي عن عقد صفقة كبيري سيتم الكشف عن تفاصيلها خلال الساعات القليلة القادمة،

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم

ووصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأحد 25 فبراير 2024 عند حوالي 51 جنيه للشراء بعدما كان يسجل 65 جنيه في الأيام الماضية، بتراجع 14 جنيه في الدولار الواحد، وذلك أعلنت عنه بعض المعلومات القادمة من السوق الموازي صباح اليوم الموافق الرابع والعشرون في الشهر الميلادي، ويأتي ذلك الإعلان عن مشروع رأس الحكمة

أسعار العملات في السوق السوداء اليوم في مصر