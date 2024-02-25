انت الأن تتابع خبر سعر الأرز اليوم الأحد 25 فبراير 2024 .. فرحة لا توصف النهاردة بالأسواق شوف بكام والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - استقر سعر الأرز اليوم الأحد 25 فبراير 2024 ببداية التعاملات اليومية في المحال التجارية بشكل كبير استمراراً لمسلسل لانخفاض الذي حققه في الأسبوع الماضي في ظل حالة الانهيار في قيمة الدولار في السوق السواء.
- وأشارت بوابة الأسعار في البيان الذي يصدر بشكل يوم عنها لنقل حركة الأسعار اليوم الأحد 25 فبراير 2024 أن هناك ثبات في أسعار الأرز اليوم للمستهلك مثله كباقي العديد من السلع الأساسية خلال تعاملات اليوم.
سعر الأرز اليوم الأحد 25 فبراير 2024
- أسعار الأرز الشعير اليوم
- وصل أسعار الأرز الشعير اليوم “عريض الحبة كسر 3%” نحو 18700 جنيه للطن الواحد
- سجل أسعار الأرز الشعير اليوم “رفيع الحبة كسر 5%” نحو بين 19200 جنيهاً فى مختلف المضارب على مستوى الجمهورية
أسعار الأرز المصري اليوم 2024
- بلغ أسعار الأرز المصري اليوم 2024“عريض الحبة” خلال تعاملات اليوم 30800 جنيه للطن الواحد
- يدار أسعار الأرز المصري اليوم 2024“رفيع الحبة” خلال تعاملات اليوم نحو29800 جنيه للطن الواحد