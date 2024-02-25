انت الأن تتابع خبر سعر الأرز اليوم الأحد 25 فبراير 2024 .. فرحة لا توصف النهاردة بالأسواق شوف بكام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقر سعر الأرز اليوم الأحد 25 فبراير 2024 ببداية التعاملات اليومية في المحال التجارية بشكل كبير استمراراً لمسلسل لانخفاض الذي حققه في الأسبوع الماضي في ظل حالة الانهيار في قيمة الدولار في السوق السواء.

وأشارت بوابة الأسعار في البيان الذي يصدر بشكل يوم عنها لنقل حركة الأسعار اليوم الأحد 25 فبراير 2024 أن هناك ثبات في أسعار الأرز اليوم للمستهلك مثله كباقي العديد من السلع الأساسية خلال تعاملات اليوم.

سعر الأرز اليوم الأحد 25 فبراير 2024

أسعار الأرز الشعير اليوم

وصل أسعار الأرز الشعير اليوم “عريض الحبة كسر 3%” نحو 18700 جنيه للطن الواحد

سجل أسعار الأرز الشعير اليوم “رفيع الحبة كسر 5%” نحو بين 19200 جنيهاً فى مختلف المضارب على مستوى الجمهورية

أسعار الأرز المصري اليوم 2024