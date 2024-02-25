بزيادة جديدة تبلغ 15%.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

أحمد جودة - القاهرة - بزيادة جديدة تبلغ 15%.. موعد صرف المعاشات لشهر مارس 2024

مع اقتراب شهر مارس 2024، يتزايد الاهتمام بموعد صرف المعاشات بشكل ملحوظ، حيث يترقب العديد من المواطنين هذه الدفعة بفارغ الصبر. وفي هذا الصدد، يعمل مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي على الكشف نسبة الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات، في ظل ارتفاع الأسعار والمعاناة التي يواجهها الكثيرون منهم نتيجة لعدم امتلاكهم المعاش الكافي لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وفيما يلي تستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية لمتابعيها تفاصيل كاملة حول هذا الموضوع.

معاشات شهر مارس 2024

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجلس الوزراء أن يقوم بعمل دراسة، وعقب الانتهاء منها مباشرة، تم إعلان زيادة جديدة على المعاشات 15% وهذا ما يجعل المواطنين يبحثون ليلًا ونهار عن موعد صرف المعاشات لشهر مارس 2024 وما القيمة المقدرة للزيادة حسب النسبة تابعوا معنا لمعرفة التفاصيل.

موعد صرف المعاشات لشهر مارس 2024

بدأ العد التنازلي على صرف معاشات مارس من الآن ولن يتبقى سوى أيام قليلة جدًا، وحسب تصريحات الحكومة أن عملية الصرف تبدأ صباح يوم الجمعة الموافق 1 من مارس 2024 وتستمر عمليات الصرف حتى اليوم التاسع من مارس، ويتم تقسيم مواعيد الصرف الفئة التي تحصل على معاش من 1000 إلى 2000 جنيه يمكنهم الصرف في اليوم الأول والثاني من الشهر، حيث تتم عمليات الصرف من خلال مكاتب البريد أو سيارات البريد المصري المتنقلة، ومن خلال فوري برسوم بسيطة أو من خلال ماكينات الصراف الآلي atm أو من خلال البنوك التجارية.

الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات بدايةً من مارس 2024

قام مجلس الوزراء بالإعلان بشكل رسمي حسب توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تطبيق زيادة جديدة بنسبة 15% على المعاشات المختلفة وتكافل وكرامة وعلى رواتب العاملين بالدولة بالهيئة الاقتصادية، وبعد عدة أيام تبدأ عملية صرف مستحقات الشهر للمعاشات والكثير يريدون معرفة القيمة الجديدة على المعاش، وحسب تصريحات الحكومة أن هناك أكثر من 13 مليون مواطن مسجل في المعاشات يحصل على الزيادة الجديدة في المعاش مع صرف مقررات شهر مارس وتصل إجمالي الزيادة لعدد المسجلين 74 مليار جنيه مصري.