نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدادات معارض أهلا رمضان 2024: تفاصيل الأسعار وأماكن التواجد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب شهر رمضان الكريم، بدأت معارض "أهلا رمضان" في مصر التحضير لاستقبال الشهر الفضيل من خلال توفير السلع الأساسية للمواطنين قبل بداية الشهر المبارك.

يتساءل المصريون عن أسعار السلع المتاحة في هذه المعارض وأماكن تواجدها، سنوضح لكم تفاصيل حول أهم السلع وأسعارها، بالإضافة إلى مواقع بعض المعارض.

أسعار السلع الأساسية في معارض أهلا رمضان 2024



- سعر كيلو السكر: 27 جنيه

- سعر كيلو الأرز: 35 جنيه

- سعر الجبنة المعلبة كجم: 56 جنيه

- سعر كيس المكرونة كجم: 20 جنيه

- سعر زجاجة زيت قلية: تتراوح بين 70 إلى 90 جنيه

- سعر ثلاثة لتر من زيت عباد الشمس نوع عافية: 270 جنيه

- سعر 3 لتر زيت عافية بلاس: 295 جنيه

- سعر لتر زيت ثمرات: 85 جنيه

- سعر الفول البلدي كيلو: 55 جنيه

- سعر البلح الناشف كيلو: 50 جنيه

- سعر كيلو اللحمة السوداني في معارض أهلًا رمضان: 290 جنيه

أماكن تواجد معارض أهلا رمضان في القاهرة



- منطقة أثر النبي في مصر القديمة.

- حي البساتين بجوار شركة الكهرباء.

- منطقة المنيل بحي مصر القديمة.

- المعصرة والتبين.

- ميدان الباشا بحى مصر القديمة.

- شارع حسن المأمون بمدينة نصر بالمنطقة الشرقية.

- حي الموسكي بالمنطقة الغربية.

معارض اهلل رمضان في محافظة الجيزة



- الطالبية.

- مدينة بدراشين.

- ترعة الزمر بحي العمرانية.

- أمبابة.

- معارض مدينة 6 أكتوبر.