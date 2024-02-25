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أحمد جودة - القاهرة - إشاعة ولا حقيقة؟.. منحة 100 جنيه على بطاقة التموين في مارس 2024

مع دخول شهر مارس 2024، يتجه ملايين المصريين نحو عمليات البحث المكثفة عن منحة 100 جنيه على بطاقات التموين، في ظل الأخبار المتداولة حول صرفها خلال شهر رمضان، ويسعى الجميع للتحقق من دقة هذه الأخبار، متطلعين إلى دخول الفرحة إلى قلوبهم.

ويعتبر صرف منحة التموين هذه الأمر الذي يشغل بال المواطنين جميعًا، نظرًا لاعتمادهم الشديد على الدعم التمويني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار. يُعتبر دعم السلع الأساسية داخل المقررات التموينية بنسبة 50% أمرًا حيويًا، حيث يمكن للمواطن الحصول على مجموعة متنوعة من السلع الضرورية بمبلغ 50 جنيهًا المُخصص للدعم.

وفي هذا السياق، سنستعرض حقيقة صرف منحة 100 جنيه على بطاقات التموين في مارس 2024.

منحة 100 جنيه على بطاقة التموين في مارس 2024

تعاني الكثير من الأسر المصرية بسبب غلاء الأسعار وخاصةً السلع الأساسية السكر والزيت والأرز والمكورونة لأنها السلع التي لا يمكن للمواطن الاستغناء عنها في المنزل وأو تبديلها بسلع أخرى، ونظرًا لكثرة انتشار الأخبار حول منحة 100 جنيه على البطاقة التموينية مع صرف مقررات شهر مارس.

وفي هذا الصدد، كشفت وزارة التموين أن هذا الأمر غير صحيح ولا أساس له من الصحة بل مجرد شائعات، وفي حال وجود أي منحة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من وزارة التموين الفترة القادمة.

التسجيل في منحة 100 جنيه على بطاقة التموين

هناك مجموعة من الخطوات يمكن اتباعها عند فتح باب التسجيل على منحة 100 جنيه على بطاقة التموين، وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي: