نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد انقطاع الكهرباء خلال شهر رمضان 2024 "تسهيل العبادات" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب شهر رمضان المبارك في مصر، يبحث المواطنون بفارغ الصبر عن مواعيد انقطاع الكهرباء خلال هذا الشهر الفضيل.

تأتي هذه الأمور في إطار جهود شركة القابضة للكهرباء لتخفيف الأحمال عن الدولة، حيث بدأت الشركة في تنفيذ خطة تخفيف الأحمال منذ يوليو الماضي.

يهدف هذا التحسين إلى توفير ساعات من الانقطاع خلال النهار خلال شهر رمضان، ما يساعد المواطنين في أداء العبادات والاستعداد لفترة الصيام والسحور.

مواعيد انقطاع الكهرباء



أعلنت القابضة للكهرباء عن تفاصيل مواعيد انقطاع الكهرباء خلال شهر رمضان المبارك لعام 2024.

يشمل الإعلان خفض ساعات الانقطاع إلى ساعة واحدة فقط خلال نهار رمضان، يأتي هذا القرار لتمكين المواطنين من تأدية العبادات براحة والتفرغ للصيام، بالإضافة إلى تسهيل تناول وجبتي الإفطار والسحور.

جدول انقطاع التيار الكهربائي خلال شهر رمضان



تفصيلًا، ستتم فترات انقطاع الكهرباء في مختلف المناطق على النحو التالي:

- الساعة 11 صباحًا حتى 12 بعد الظهر.

- مناطق أخرى تشهد انقطاعًا بين الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 1 ظهرًا.

- بداية فصل الكهرباء في مناطق أخرى من الساعة 1 بعد الظهر وحتى الساعة 2 ظهرًا.

- انقطاع الكهرباء في مناطق أخرى من الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 3 عصرًا.

- في المرحلة الرابعة، يكون انقطاع الكهرباء من الساعة 3 عصرًا حتى 4 عصرًا.

- المرحلة الأخيرة تشهد انقطاعًا من الساعة 4 عصرًا حتى 5 عصرًا، مع انتهاء الانقطاع قبل مدفع الإفطار.

تعديل مواعيد تخفيف الأحمال



أعلنت الحكومة المصرية تعديل مواعيد قطع الكهرباء في مختلف المحافظات اعتبارًا من يناير 2024، حيث تم فصل التيار لمدة ساعتين في ساعات النهار فقط، مراعاة للطلاب خلال فترة الامتحانات وتحسين جودة خدمة الكهرباء.