نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحدات سكنية بأسعار مدعمة في التجمع الخامس "كيفية الحجز وأسعار 2024" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم وزارة التعمير في جمهورية مصر العربية فرصًا للمواطنين للحصول على وحدات سكنية كاملة التشطيب بأسعار مدعمة في مدينة التجمع الخامس.

يشعر العديد من المواطنين بالاهتمام بمعرفة أسعار هذه الوحدات السكنية وكيفية تقديم الطلبات.

فيما يلي، سنستعرض كيفية الحجز وأسعار وحدات بنك الإسكان والتعمير في التجمع الخامس لعام 2024.

كيفية حجز وحدات بنك الإسكان والتعمير التجمع الخامس 2024

1. يقوم المتقدم بزيارة الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عبر الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/.

2. يقوم بتسجيل الدخول إلى الموقع.

3. يقوم بتأكيد عملية الحجز والتقديم.

4. يختار الوحدة التي يرغب في حجزها.

5. يؤكد عملية الحجز.

في النهاية، يقوم المتقدم بطباعة الورقة المتعلقة بالتقديم.

أسعار وحدات بنك الإسكان والتعمير التجمع الخامس 2024

يرغب الكثيرون في معرفة أسعار الوحدات السكنية التي أعلنت عنها وزارة التعمير في الفترة الأخيرة، تتراوح أسعار وحدات بنك الإسكان والتعمير بين 184 و400 ألف جنيه مصري، حيث يتم تحديد سعر الوحدة استنادًا إلى مساحة الشقة والموقع الجغرافي.

تؤكد الوزارة أن عملية التقديم يجب أن تتم إلكترونيًا عبر موقع صندوق دعم الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، بالإضافة إلى مكاتب البريد المصرية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.