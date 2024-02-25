أحمد جودة - القاهرة - بأقل الأسعار.. وزارة التموين تعلن أماكن معارض أهلا رمضان 2024

بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك وانطلاق معارض أهلًا رمضان 2024، يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة أماكن إقامته في مختلف محافظات مصر، وتأتي هذه المعارض تحت رعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية، بهدف توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين وتلبية احتياجاتهم بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المبارك.

ووفقًا لتعليمات الوزارة، تم افتتاح المعارض منذ يوم الخميس الموافق 15 فبراير 2024، حيث يمتد المعرض على مدار الشهر الفضيل، مما يتيح للمواطنين الفرصة للاستفادة من العروض والخصومات المقدمة والتي تضمن لهم الحصول على مستلزماتهم الأساسية بأسعار ميسرة.

تخفيضات معارض أهلا رمضان 2024

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن نسبة التخفيضات سوف تتراوح من 30 إلى 40 ℅ في معرض أهلا رمضان عام 2024 في الأسواق الخارجية المحلية، وستكون التخفيضات على جميع السلع التموينية؛ بهدف رفع الأعباء عن كاهل المواطنين والأسر المصرية خلال مدة شهر رمضان المبارك، كما تم التنسيق مع الغرفة التجارية والمحافظين للمتابعة اليومية في معارض أهلا رمضان وضخ السلع الغذائية بشكل يومي في المعارض.

أماكن معارض اهلا رمضان 2024

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إعلان أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في محافظة القاهرة والجيزة وبعض المحافظات الأخرى، والتي سوف تستمر لمدة شهر رمضان المبارك كاملًا حتى تستطيع الأسر المصرية من تلبية احتياجاتها وشراء مستلزمات شهر رمضان من سلع الغذائية وياميش رمضان بأسعار مخفضة، وتتمثل خريطة أماكن المعارض أهلا رمضان كالتالي:

أماكن معارض أهلا رمضان في القاهرة 2024

معرض أهلا رمضان في حي البساتين بجوار شركة الكهرباء في منطقة أثر النبي.

معرض أهلا رمضان في منطقة المنيل.

معرض أهلا رمضان في منطقة زهراء المعادي.

معرض أهلا رمضان في المعصرة والتباين.

معرض أهلا رمضان في ميدان باش حي مصر القديمة.

أماكن معارض أهلا رمضان في الجيزة 2024

معرض أهلا في كرداسة.

معرض أهلا رمضان في حي شمال الجيزة.

معرض أهلا رمضان في حي الوراق.

معرض أهلا رمضان يوجد 11 منفذ في حي العجوزة.

معرض أهلا رمضان في حي الهرم.

أماكن معارض أهلا رمضان في القليوبية 2024

معرض أهلا رمضان في شبرا الخمسة في ميدان المؤسسة ويكون بالقرب من كلية الزراعة.

معرض أهلا رمضان في مدينة طوخ شارع المحكمة يكون بجوار السنترال.

معرض أهلا رمضان في قليوب الذي يكون مقابل النادي الرياضي في شارع مصرف إسكندر.

أماكن معارض أهلا رمضان في المنوفية 2024

معرض أهلا رمضان في شبين الكوم.

معرض أهلا رمضان في مدينة السادات.

معرض أهلا رمضان في أشمون.

معرض أهلا رمضان في منوف.

معرض أهلا رمضان في بركة السبع.

أماكن معارض أهلا رمضان في البحيرة 2024

معرض أهلا رمضان في دمنهور.

معرض أهلا رمضان في مركز بدر.

معرض أهلا رمضان في شبراخيت.

معرض أهلا رمضان في كفر الدوار.

معرض أهلا رمضان في وادي النطرون.

أماكن معارض أهلا رمضان في دمياط 2024

معرض أهلا رمضان في ميدان الساعة.

معرض أهلا رمضان في كفر السعد يكون على الطريق السريع.

معرض أهلا رمضان في دمياط ويكون بجوار مستشفى الهلال.

معرض أهلا رمضان في السوق الحضارية في فارسكور.

معرض أهلا رمضان في مدينة دمياط الجديدة الذي يكون أمام بوابة حديقة دمياط الجديدة.

أماكن معارض أهلا رمضان في الإسماعيلية 2024

معرض أهلا رمضان يوجد معرض أهلا رمضان في مركز فايد ومركز التل الكبير.

معرض أهلا رمضان في مركز شباب الشيخ زايد الذي يكون بالحي الثالث.

أماكن معارض أهلا رمضان في السويس 2024

معرض أهلا رمضان في حي فيصل.

معرض أهلا رمضان في السويس.

معرض أهلا رمضان في ميدان الأربعين.

معرض أهلا رمضان في علاقة.

أماكن معارض أهلا رمضان في جنوب سيناء 2024