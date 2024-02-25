انت الأن تتابع خبر أرخص موبايل سامسونج في مصر.. سعره رخيص وإمكانياته جبارة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعلن شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم عن إطلاق أرخص موبايل سامسونج في مصر وهو هاتف Galaxy A04، أحدث إصداراتها في الفئة الاقتصادية من الهواتف الذكي، ويقدم الهاتف مزيجًا فريدًا من الأداء القوي، والتصميم الأنيق، والميزات المتقدمة بسعرٍ مناسبٍ للجميع.

أرخص موبايل سامسونج في مصر

يُزود هاتف Galaxy A04 بشاشة كبيرة بحجم 6.5 بوصة من نوع IPS LCD، بدقة عرض HD+، ومعدل تحديث 60 هرتز في الثانية. كما تتميز الشاشة بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5 تضمن مقاومتها للخدوش والصدمات، ويعمل هاتف Galaxy A04 بمعالج ثماني النواة من نوع Helio P35 من ميدياتك، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين سعة 64 جيجابايت. كما يدعم الهاتف إمكانية توسيع سعة التخزين باستخدام بطاقة ذاكرة خارجية تصل إلى 1 تيرابايت.ويعمل أرخص موبايل سامسونج في مصر وهو هاتف Galaxy A04 بنظام التشغيل Android 12، مع واجهة المستخدم الخاصة بسامسونج One UI 4.1. تتميز واجهة المستخدم بسهولة الاستخدام وتوفر تجربة سلسة للمستخدم، ويقدم هاتف Galaxy A04 كاميرا خلفية ثنائية، تضم مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/1.8، ومستشعرًا ثانويًا بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4. كما تتوفر كاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

سعر هاتف Galaxy A04