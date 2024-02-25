انت الأن تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الأحد 25 فبراير 2024 .. فرصة مش هتلاقيها تاني للشراء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 25 فبراير 2024 في بداية تعاملات الصباح بمحلات الصاغة وذك بعد الإعلان عن مشروع رأس الحكمة باستثمارات مباشرة تصل إلي 35 مليا جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

وتراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية في تعاملات اليوم الأحد 25 الشهر الميلادي الجديد في محلات الصاغة، بعدالإعلان عن الصفقة الكبري من قبل مجلس الوزراء والتي من المقرر عقد مؤتمر صحفي اليوم لللإعلان عن تفصيلها

أسعار الذهب اليوم الأحد 25 فبراير 2024

بلغ سعر جرام عيار 14 في أسعار الذهب اليوم 2050 جنيه،

بلغ سعر جرام عيار 18 في أسعار الذهب اليوم 2635 جنيها

بلغ جرام عيار 21 في أسعار الذهب اليوم إلي 3000 جنيها

بلغ سعر جرام عيار 24 في أسعار الذهب اليوم 3514 جنيها

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 25 فبراير 2024