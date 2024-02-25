اجتماع مجلس إدارة المجلس الدولي للمطارات الواحد وسبعون بالقاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 فبراير 2024 12:31 مساءً - بدأت اليوم اجتماعات مجلس إدارة المجلس الدولي للمطارات إقليم افريقيا و اجتماعات الرؤساء التنفيذين و منتدي شركاء الأعمال ذلك بحضور المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة وعضو مجلس ادارة المجلس العالمي للمطارات (أفريقيا) بفندق لوميريديان مطار القاهرة .

و تناقش الاجتماعات التي تضم أهم المتخصصين في قطاع الطيران في افريقيا دور المطارات في التنمية الاقتصادية ومستقبل النقل الجوي والتعاون مع الجهات الفاعلة الإقليمية المعنية بصناعة النقل الجوي لتحسين نظام الطيران ووضع التصور العام لها على الصعيدين الإقليمي والدولي دون إغفال أهمية الاستدامة والحفاظ علي البيئة.

وأكد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أن مصر لديها دور مهم وفعال في مجلس المطارات الإفريقي خاصة مع اختيار مصر ممثلة في الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية كممثل لإفريقيا في المجلس العالمي للمطارات ، مشيرًا إلى أن استضافة القاهرة للمؤتمر هذا العام تمثل فرصة جيدة لتبادل الرؤى والأفكار خاصة مع عودة الحركة الجوية لمعدلاتها بعد جائحة كورونا .