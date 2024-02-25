في أول ظهور له.. رئيس اللجنة الأولمبية يكشف كواليس استبعاد هشام حطب.. ويؤكد: الرياضة المصرية تسير في الطريق الصحيح

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 فبراير 2024 12:32 مساءً - في أول ظهور له بعد توليه رئاسة اللجنة الأولمبية، حل المهندس ياسر ادريس ضيفًا على برنامج "في المساء مع قصواء" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على قناة "CBC".

خلال اللقاء تحدث ادريس عن كواليس استبعاد هشام حطب من رئاسة اللجنة بقرار الجميعه العمومية، متطرقا إلى حال أهمية دعم الاتحادات وما تم تحقيقه في هذا الملف، ورأيه في اختيار حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب الوطني.

بداية أكد ادريس أن استبعاد هشام حطب لم يؤثر على اللجنة الأولمبية، موضحا أننا نسير بخطى ثابتة نحو الإعداد لأولمبياد باريس 2024.

أوضح أن العمل مستمر في كافة الاتحادات، موضحا أنها تعمل بثبات، في ظل دعم الدولة لكافة الاتحادات استعدادا للدورة الأولمبية.

ونوه إلى أنه كان حريصًا على استقرار الأمور فنيًا واداريا، بدون الخوض في مشاكل أو تجاوزات، مضيفًا:" وصلنا للاستقرار من خلال الجمعية العمومية".

وأشار إلى ان الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية، قررت بإجماع الحاضرين وعددهم 25 عضوًا، استبعاد هشام حطب من اللجنة الأولمبية المصرية، وما يترتب على ذلك من آثار، والاستبعاد لم يؤثر على عملنا.

استكمل رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن لاعبي الدولة المصرية سيرتدون ملابس صناعة مصرية 100% بالاولمبياد وهذا يحدث للمرة، متابعا:" عمرنا ما طلعنا بملابس مصرية، وتخلصنا من عقدة الخواجة و سنظهر بمظهر مشرف ".

كما أكد المهندس ياسر إدريس، أنه تم تجهيز بعثة قوية لخوض دورة الألعاب الإفريقية المقبلة ، قائلًا:" جاهزون لحصد اللقب".

وأردف، أن هناك طفرة حقيقية في الرياضة المصرية ، مشيرا إلى عدم التدخل في الشئون الفنية للاتحادات، فاللجنة الاولمبية ووزارة الرياضة لا تتدخل في امور الاتحادجات الفنية، ولكن الامر تنظيمي.

وتابع رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، انه تم وضع خطة لإعداد أبطال وبطلات مصر لخوض دورة الألعاب الأولمبية منذ 5 سنوات، كما توقع حدوث مفاجأة بشأن حصول أحد الألعاب المصرية الجماعية على ميدالية بالأولمبياد المقبلة.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إن هناك من هدد بإيقاف النشاط الرياضي في مصر ولكن صحة إجراءات استبعاد هشام حطب جنبت ذلك.

وأوضح أن الرياضة المصرية تسير في الطريق الصحيح، ولدينا قاعدة عريضة من اللاعبين المتميزين في مختلف الألعاب.

وفيما يخص منتخب كرة القدم الوطني، أثنى المهندس ياسر إدريس، على اختيار حسام حسن مديرا فنيا، منوها انه سيكون له دور في تحفيز اللاعبين.

وأكمل أن المدرب المصري أولى بقيادة المنتخب والمدرب الاجنبي يأخذ أموال طائلة ومن الأولى استغلال الاموال في التطوير بشكل اكثر .

واردف رئيس اللجنة الأولمبية أنه ساهم في تعاقد الزمالك مع حسام حسن عندما كان عضوا بمجلس إدارة الأبيض، معقبا:" حسام حسن رمز كبير".

واختتم:" اختيار حسام حسن لتدريب منتخب مصر أنسب قرار والمدرب الوطني أكثر تنظيما من نظيره الأجنبي".