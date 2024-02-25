ضبط 33 قضية "اتجار" في العملات الأجنبية بقيمة 11 مليون جنيه خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 فبراير 2024 12:32 مساءً - نجحت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة في ضبط (33) قضية "اتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه).

جاء ذلك، استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.