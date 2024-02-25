الداخلية تحاصر العناصر الإجرامية وتضبط كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 فبراير 2024 12:32 مساءً - واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وقام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (الإسكندرية- أسوان- دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن الإسكندرية

▪ ضبط عدد (6) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1,530 كيلو جرام لمخدر الحشيش- عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (6 متهمين).

▪ ضبط عدد (3) قضايا أسلحة بيضاء.. ضُبط خلالهم (3 قطع سلاح أبيض) بحوزة (3 متهمين).

مديرية أمن أسوان

▪ ضبط عدد (4) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 5 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الهيروين).. بحوزة (4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية").

▪ ضبط (5) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (5 فرد محلى).

▪ تنفيذ عدد (847) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

▪ ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,750 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 8,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا (4 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين "لـهم معلومات جنائية").

▪ تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.