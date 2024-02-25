مصادر مطلعة: استئناف مفاوضات التهدئة فى غزة بالدوحة ويعقبها اجتماعات بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 فبراير 2024 12:32 مساءً - كشفت مصادر مصرية مطلعة عن استئناف مفاوضات التهدئة بقطاع غزة من خلال اجتماعات على مستوي المختصين تعقد بالدوحة وتعقبها اجتماعات بالقاهرة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأضافت المصادر المطلعة: مباحثات التهدئة في الدوحة والقاهرة هدفها التوصل لاتفاق بشأن إقرار الهدنة في قطاع غزة وتبادل الأسري والمحتجزين.

وذكرت مصادر مصرية مطلعة أن مباحثات الدوحة والقاهرة من أجل بحث الهدنة في قطاع غزة تجري بمشاركة مختصين من مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل بالإضافة لوفد من حركة حماس.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 29 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 69 ألف، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.