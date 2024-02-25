الداخلية: شرطة المرور تضبط 20457 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 فبراير 2024 12:32 مساءً - واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (20457) مخالفة مرورية متنوعة بينها (368) مخالفة السير بدون تراخيص.

جاء ذلك، تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.