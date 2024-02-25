"الأكاديمية المهنية للمعلمين" تعلن فتح باب التقدم لتغيير المسمي الوظيفي اليوم

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أحمد جودة - القاهرة - فتحت الأكاديمية المهنية للمعلمين التابعة لوزارة التربية والتعليم، اليوم، باب التقدم للبرامج الرقمية لتغيير المسمى الوظيفي على منصة المعلم للتدريب عن بعد للمرشحين لعام 2023، وذلك من اليوم الأحد 25 فبراير وحتى بعد غدا الثلاثاء 27 فبراير.

وأكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين، إنه في ضوء موافقة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على اتاحة البرامج الألكترونية للمعلمين الأخصائيين المتقدمين لتغيير المسمى الوظيفى لعام 2023 في ضوء ما جاء بالقرار الوزاري رقم (41) لسنة 2020.

وتعلن الأكاديمية المهنية للمعلمين عن مد فتح باب التقدم للبرامج الرقمية اللازمة لتغيير المسمى الوظيفى على منصة المعلم للتدريب عن بعد للمرشحين لعام 2023 لعدد "16" برنامج تدریبی معتمد "14" برنامج تدريبي في التخصص للتعليم الفني وبرنامج تدريبي للمعلم وآخر للأخصائي، وفي ضوء موافقة الدكتورة زينب خليفة مدير الاكاديمية تم مد فترة التقدم من يوم الاحد 25/2/2024 إلى الثلاثاء 27/2/2024.

كما وجهت أكاديمية المعلم، تعليمات مهمة للتقدم لتغيير المسمى الوظيفي، على أن يقوم المعلم بالتالي:

1- الدخول على الموقع الألكتروني www.pat.edu.eg

والاطلاع على الإعلان والشروط جيدًا.

2- حجز الحقيبة الرقمية والتي تم برمجتها لتوافق تخصص المستهدف.

3- التأكد من كتابة رقم المحمول والبريد الألكتروني بدقة، حيث يتم ارسال رسالة تأكيد من نظام الدفع الألكتروني (فوری بای).

4- الأطلاع على المادة المعرفية للحقيبة التدريبية جيدًا قبل حجز ميعاد الاختبار.

5- حجز مكان وميعاد الاختبار بالفرع التابع له المستهدف طبقًا للمواعيد المتاحة على المنصة في الميعاد الذي يتم حجزه بمعرفته.

6- يقوم المستهدف باحضار الأوراق التالية وتسليمها إلى الفرع التابع له:صحيفة احوال الكترونية حديثة معتمدة_ صورة بطاقة الرقم القومى سارية_ طابع الشهيد_ صورة إيصال سداد (فوری بای).

7- التزام المستهدف بجميع قواعد الاختبار الالكتروني بالفرع التابع له وتنفيذ توجيهات المسئول عن قاعة الاختبار.