نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الإنتاج الحربي يشهد توقيع عقد مع شركة ميزوها اليابانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع عقد تصنيع مشترك بين إحدي الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وهي "شركة حلوان للأجهزة المعدنية" (مصنع 360 الحربي) و"شركة ميزوها اليابانية المحدودة"، لتصنيع جهاز توليد المياه من الهواء بقدرة 1000 لتر يوميا مياه صالحة للشرب.

ووقع عقد التصنيع المشترك من جانب وزارة الإنتاج الحربي، المهندس محمد أيمن عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية، ومن جانب شركة ميزوها كيشيهيرو نيوا، رئيس مجلس إدارة شركة ميزوها اليابانية المحدودة.

وفي البداية رحب الوزير، بسفير اليابان والحضور، مؤكدا أن الشركات والوحدات التابعة للوزارة تذخر بإمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية على أعلى مستوى، واهتمام الإنتاج الحربي بتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بشركاتها التابعة وذلك بالتعاون مع مختلف الشركات العالمية خاصة في ضوء ما يمر به العالم من متغيرات حالية، تستوجب الاعتماد على الإمكانيات المحلية.

وأوضح مجالات عمل العقد التي تهدف إلى التعاون بين الجانبين لإنشاء وتشغيل خط لإنتاج جهاز استخلاص المياه من الهواء الجوي (موديل كوسوي) داخل أحد الورش التي جرى إعدادها لذلك بشركة حلوان للأجهزة المعدنية وتسويق هذا المنتج داخل جمهورية مصر العربية والدول العربية والأفريقية.

وأشار إلى أن هذا الجهاز يأتي إنتاجه في ظل جهود حثيثة بذلت على مدار فترة امتدت لأكثر من عام مر خلالها الجهاز بعدد من مراحل التطوير ووصلت نسبة المكون المحلي به إلى أكثر من 70 %، وجرى تصنيع عينة من الجهاز بمصنع 360 الحربي، تحت إشراف الفريق الفني من شركة ميزوها اليابانية.

ولفت إلى إجراء تجربة واختبار الجهاز في الأجواء المصريه المختلفة وأثبتت النتائج صلاحية العمل في الأجواء المصريه ومطابقة المياه المنتجة من الجهاز للمواصفات القياسية المصرية للشرب طبقا للنتائج التى صدرت من المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان.

ونوه بأن وزارة الإنتاج الحربي، على استعداد دائم للتعاون مع شركات القطاع الخاص (المصرية العالمية) لإنتاج منتجات جديدة وتطوير المنتجات النمطية لشركاتها.

من ناحيته، أشاد أوكا هيروشي، سفير دولة اليابان بجمهورية مصر العربية بدور وزارة الإنتاج الحربي، التي تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة من خلال قيامها بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لصالح الإنتاج المدني وصولا للتصدير للخارج.

وأبدى السفير حرصه على أن يكون هناك تنسيق تام بين الوزارة والسفارة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية والسعي إلى تذليل أي تحديات والحرص على تعزيز التعاون بين شركات الجانبين، بالاستفادة من تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين مؤخرا وعمق العلاقات الطيبة التي تجمع الشعبين المصري والياباني وهو ما يعطي دفعة قوية للسعي إلى جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية.

وتابع أنه سيحرص على دعوة المستثمرين ورجال الأعمال في اليابان لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربي للتعرف على إمكانياتها وتحقيق مزيدا من النجاحات.

وأوضح كيشيهيرو نيوا، رئيس مجلس إدارة "شركة ميزوها" اليابانية المحدودة، أن شركته تعد أحدى الشركات الرائدة في مجال تصنيع أجهزة إنتاج المياه من الهواء الجوي وتمتلك الشركة اليابانية خبرات تراكمية كبيرة في تلك الصناعة كما تمتلك الشركة براءة اختراع في استخدام أيونات الفضة للتعقيم وتتميز أجهزة الشركة بتوفير الطاقة والاعتمادية والجودة العالية.

ولفت "نيوا" إلى أن التعاون مع الإنتاج الحربي، يأتي من منطلق إيمان الجانب الياباني بالإمكانيات التكنولوجية الهائلة التي تمتلكها الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وإلى أننا "نطمح من خلال هذا التعاون المشترك إلى تلبية مطالب السوق المحلية المصرية من الجهاز وكذا التصدير للخارج بالاستفادة من موقع مصر الجغرافي الاستراتيجي".

من ناحيته أكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، حرص الوزارة للاستفادة المثلى من القدرات الصناعية والتكنولوجية المحلية المتاحة بها لتنفيذ المشروعات والشراكات الصناعية التي تدعم استراتيجيات التنمية المستدامة بمصر.

وحضر مراسم توقيع بروتوكول التعاون من جانب الإنتاج الحربي المهندس إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد شحاتة المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومحمد بكر، المستشار الإعلامي، والدكتور مهندس عماد أحمد درويش، المشرف على قطاعات البحوث والتطويروالتكنولوجيا، والدكتور مهندس إيهاب أبو بكر السحيلى رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمى والتكنولوجى، والمهندس محمد ايمن عبد الحميد رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية، والدكتور مهندس محمد صلاح يونس الإدارة العامة لمركز البحوث بمركز التميز العلمى، والسيد إبراهيم محمد إبراهيم رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.