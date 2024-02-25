نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التطوع في الجيش المصري 2024.. إليكم الشروط والتفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشعر العديد من الشباب بحماس حول موعد فتح باب التطوع في الجيش المصري لعام 2024، حيث قامت القوات المسلحة بالإعلان عن فتح باب التقديم للتطوع، مع إعلان قبول دفعة جديدة من حملة الشهادات الإعدادية، الأزهرية، المهنية، والرياضية،

موعد فتح باب التطوع 2024



يتيح للشباب فرصة التطوع في الجيش المصري من خلال التقديم الإلكتروني عبر موقع إدارة التجنيد والتعبئة في بداية شهر إبريل المقبل.

ستتاح الملفات الخاصة بالتطوع في مناطق التجنيد والتعبئة وذلك وفق المواعيد التي يحددها الإدارة.

شروط التطوع في الجيش 2024



1. حاصل على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها بنسبة لا تقل عن 60%.

2. يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.

3. حسن السيرة والسلوك.

4. العمر يتراوح بين 15 و25 عامًا، مع موافقة ولي الأمر لمن هم دون الـ 18 عامًا.

5. غير متزوج أو سبق له الزواج، ولن يُسمح له بالزواج حتى بعد انتهاء فترة التدريب بنجاح.

6. الطول لا يقل عن 170 سم.

7. اجتياز كافة الاختبارات المحددة للقبول.

8. لا يكون غير لائق طبيًا للخدمة العسكرية.

المستندات المطلوبة للتطوع



1. نسخة من شهادة الإعدادية أو أي شهادة أخرى.

2. بيان بدرجات الطالب.

3. صحيفة حالة جنائية حديثة.

4. 8 صور شخصية.

5. 2 صورة من بطاقة الرقم القومي.

6. 2 صورة من بطاقة الرقم الشخصي إذا كان عمر المتقدم أكثر من 15 عامًا.

7. وثيقة تفيد بتسجيل المتقدم في مدرسة أو كلية.

أخبار ومستجدات



أكد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة المصرية، في مؤتمر صحفي، صحة قبول دفعة جديدة من المجندين في إبريل 2024، مشيرًا إلى ضرورة متابعة الموقع الرسمي للحصول على أحدث الأخبار والتحديثات.