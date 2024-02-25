نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفائض 23 مليون جنيه الجمعية العمومية لنقابة مهندسين القاهرة تعتمد ميزانية 2023 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - اعتمدت الجمعية العمومية لنقابة مهندسين القاهرة ميزانية النقابة لعام 2023 بفائض وصل إلي 23مليون جنيه، كما ووافقت الجمعية علي الموازنة المطروحة لعام 2024.

وكانت نقابة مهندسين القاهرة قد عقدت جمعيتها العمومية العادية لعام 2024 بحضور المهندس حسام عفيفي رئيس النقابة، والمهندس ضياء الكيكي أمين النقابة، والمهندس نادر شمس أمين الصندوق.

وفي بداية كلمته رحب عفيفي بالمهندسين الحضور داعيا الجميع للتكاتف للنهوض بمستقبل النقابة وتحقيق النتائج المرجوه.

وقال عفيفي أن مجلس النقابة عمل علي مدار العام المنقضي بكل جد، حيث تم الإنتهاء من تطوير نادي المهندسين بابوالفدا بمستوى يليق بالمهندسين، كما تم الإنتهاء من انشاء المرحلتين الاولي والثانية من نادي المهندسين بالقاهرة الجديدة وكذا تم الإنتهاء من نحو 80% من المرحلة الثالثة والتي تشمل المبني الإجتماعي وحمام السباحة.

هذا وأستعرض المهندس ضياء الكيكي أمين النقابة، أبرز الانشطه خلال عام 2024، قائلا أن مجلس النقابة الحالي أخذ علي عاتقه مهام كبيرة عمل كل مافي وسعه لتحقيقها، مشيرا إلي أن أبرز هذه المهام هو ماتم من تطوير للأندية والمقار النقابية، وكذلك تطوير الخدمات النقابية والأنشطة الاجتماعية المقدمة للسادة المهندسين وأسرهم.

وأكد الكيكي في كلمته علي إهتمام مجلس نقابة القاهرة بتدريب المهندسين حديثي التخرج وذلك بتوفير دورات تدريبية متميزة لهم، لافتا إلي دور نقابة القاهرة الهام في قانون التصالح ومزاولة المهنة.

كما أستعرض أهم الإنجازات لعام 2023، من خلال خطبة تم اعداده لاطلاع أعضاء الجمعية العمومية عليه.

ومن جانبه أكد المهندس نادر شمس أمين الصندوق قوائم الدخل لعام ٢٠٢٣ لكلا من مقار النقابة ونواديها، لافتا أن هناك فائض بإيرادات الأنشطة وإيرادات عائد إستثمارات البنوك والدمغة الهندسية.

ولفت شمس أثناء عرضه للميزانية بكل تفاصيلها أمام العمومية، أن مجمع الفائض التراكمي للنقابة شهد زيادة، حيث أصبح ١٥٢،٩٧٨ مليون بعد أن كان ١٣٠،٠٣٧ مليون خلال العام الماضي.

كما أستعرض شمس أيضا المصروفات والايرادات بناديي حلوان وابوالفداء وبعد أن فند شمس جميع البنود مفصله للاعضاء أعلن ان إجمالي الفائض بالنقابة للعام ٢٠٢٣ هو (٢٣،١٢٠ مليون جنيه)

وفي الختام وجه الشكر لاعضاء المجلس وأعضاء الجمعية العمومية وللعاملين بالنقابة والنوادي.

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