نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسابقة وظائف الشهر العقاري 2024: التقديم والشروط الضرورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن انطلاق مسابقة وظائف الشهر العقاري لعام 2024، حيث يفتح باب التقديم لشغل عدة وظائف شاغرة داخل مصلحة الشهر العقاري، يتيح هذا الإعلان الفرصة لتوظيف 50 مهندسًا و250 باحثًا قانونيًا.

شروط التقديم



1. يجب أن لا يتجاوز عمر المتقدم 26 عامًا.

2. حاصل على مؤهل دراسي بكالوريوس في الهندسة.

3. التقدير التراكمي لا يقل عن جيد جدًا.

4. خضوع للإجراءات الطبية، بما في ذلك تحليل عدم تعاطي المخدرات.

5. اجتياز جميع الاختبارات بنجاح.

6. إيداع مبلغ مالي قدره 26 جنيه في حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

المستندات المطلوبة



- صورة شخصية بخلفية بيضاء.

- نسخة من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.

- نسخة من المؤهل الدراسي.

- وثيقة تفيد بموقف المتقدم من أداء الخدمة العسكرية (للذكور).

- إذا كان المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة: نسخة من بطاقة الخدمات المتكاملة أو شهادة التأهيل.

- كارنيه نقابة المهندسين (لوظيفة المهندس).

- نسخة من صحيفة الحالة الجنائية.

- إيصال إيداع المبلغ المالي في البنك.

مميزات الانضمام إلى وظائف الشهر العقاري



- مرتبات تتراوح بين 6 آلاف و11 ألف جنيه مصري.

- عمولات إضافية.

- حوافز مجدية.

- إجازات شهرية وسنوية.

- تأمينات صحية واجتماعية.

يمكن للراغبين التقديم إلكترونيًا، وسيكون الباب مفتوحًا للتقديم ابتداءً من الأول من مارس، وحتى منتصف الشهر.