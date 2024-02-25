ضبط 14407 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 فبراير 2024 01:29 مساءً - كثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي الحملات الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1762 قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 14407 قضايا سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد.

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 702 قضية في عدة مجالات، أبرزها: «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرٍّ مدين لمصلحة الضرائب».

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

-أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (155) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى ، محلات بدون ترخيص ، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).