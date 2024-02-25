ضبط 248 قطعة سلاح ناري و328 قضية مخدرات وتنفيذ 87916 حكمًا قضائيا خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 فبراير 2024 01:29 مساءً - واصل قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن، شن حملات موسعة بجميع مديريات الأمن، تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 248 قطعة سلاح ناري، 328 قضية مخدرات، وتنفيذ 87916 حكما قضائيًا متنوعًا.

وقالت الداخلية، في بيان، اليوم الاحد: فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 248 قطعة سلاح ناري بحوزة 204 متهما.

وأضافت: في مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 87916حكما قضائيًا متنوعًا، وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 328 قضية مخدرات مع 377 متهما، وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 32 متهمًا، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 17 متهمًا.

وتابعت: فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 381 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 24524 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين تم فحص 56 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبينت إيجابية 6 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.