نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النواب يوافق على رفع رسوم جواز السفر لتحقيق الحماية المالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس النواب في الجلسة العامة اليوم الأحد، بشكل نهائي، تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 المتعلق بجوازات السفر.

يتضمن التعديل رفع رسوم استخراج جواز السفر إلى 1000 جنيه بدلًا من 250 جنيهًا كما هو مُنصوص عليه في النص الحالي للقانون.

تنص التعديلات على استبدال نص الفقرة الأولى للمادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 بنص يحدد شكل جواز السفر ومدى صلاحيته ومواصفاته، ويحدد قيمة الرسم الذي يُحصل عنه، وذلك بحد أقصى قدره 1000 جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بوفق قوانين أخرى.

أوضح النائب أحمد صالح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن هذا التعديل يهدف إلى تحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، من خلال تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف وتحسين فعالية إصدار جواز السفر إلكترونيًا، مع الالتزام بالمعايير العالمية ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي.