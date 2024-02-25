ليفربول يتصدر قائمة الأكثر تتويجاً بكأس الرابطة قبل قمة تشيلسي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 فبراير 2024 02:26 مساءً - يتفوق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، على جميع الأندية الإنجليزية فى عدد مرات التتويج بكأس كاراباو، وذلك قبل المباراة النهائية التى تجمع فريقى ليفربول وتشيلسى فى الخامسة مساء اليوم الأحد.

ويمتلك فريق ليفربول الرقم القياسي فى التتويج بكأس كاراباو، برصيد 9 ألقاب، آخرها خلال موسم 2021 – 2022، بينما حصد تشيلسي البطولة 5 مرات آخرها موسم 2014 – 2015، بينما كان فريق مانشستر يونايتد بطل النسخة الأخيرة من البطولة.

كما يتفوق ليفربول على تشيلسي تاريخياً، حيث تواجه الفريقان فى المباراة النهائية لكأس الرابطة الإنجليزية فى مناسبتين، الأولى عام 2005، ونجح تشيلسي فى الفوز باللقب بثلاثية مقابل هدفين، وحسم ليفربول لقب نسخة 2022 على حساب تشيلسي بضربات الترجيح بنتيجة 11-10.

تشيلسي ضد ليفربول

وعلى مستوى مختلف المسابقات جمع بينهما 158 مباراة فى مختلف المسابقات، حيث حقق ليفربول الفوز في 71 مباراة وسجل 253 هدفا، وفاز تشيلسي في 48 مباراة وأحرز 216 هدفا، وحسم التعادل بينهما في 39 مباراة، ويعد إيان راش الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 10 أهداف.

وضمت قائمة الأندية الأكثر تتويجا بلقب كأس الرابطة الإنجليزية كلا من :

الأندية الأكثر تتويجاً

ليفربول - 9 ألقاب

مانشستر سيتي - 8 ألقاب

مانشستر يونايتد - 6 ألقاب

تشيلسي - 5 ألقاب

أستون فيلا - 5 ألقاب

توتنهام - 4 ألقاب

نوتنجهام فورست - 4 ألقاب