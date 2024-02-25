عاجل.. الصحة: خروج 3 من مصابي حادث معدية «نكلة» بعد تلقي الرعاية الطبية

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أحمد جودة - القاهرة - الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة يتابع تداعيات غرق معدية بمنطقة نكلة في محافظة الجيزة

الصحة: الدفع بـ10 سيارات إسعاف إلى موقع غرق معدية بمنطقة نكلة



تابع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، حادث غرق معدية تقل عمال، في عزبة ربيع بمنطقة نكلة، بمنشية القناطر التابعة لمحافظة الجيزة، صباح اليوم الأحد، حيث تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف، فور الإبلاغ عن الحادث.

وأوضحت الوزارة أن سيارات الإسعاف قامت بنقل 4 مصابين من ركاب المعدية، إلى مستشفى مبارك المركزي، يعانون من أعراض «اسفكسيا الغرق»، حيث غادر المستشفى 3 مصابين بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، ومازال مصاب واحد تحت العلاج والملاحظة، كما أسفر الحادث عن وفاة 3 مواطنين، وذلك في حصر مبدئي.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، استمرار تمركز سيارات الإسعاف في في موقع الحادث، لحين انتهاء أعمال البحث عن مفقودين، مؤكدة رفع حالة الاستعداد في مستشفيات المنطقة والمناطق المحيطة، وتوافر جميع فصائل الدم، والأدوية والمستلزمات اللازمة للتعامل مع الحادث.