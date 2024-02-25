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الإجراءات المتبعة في تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء

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أحمد جودة - القاهرة - تستعد الجهات الحكومية لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء في الفترة القادمة، حيث تحدد اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات عديدة لتسهيل هذه العملية.

1. تحصيل مقابل التصالح
  - يتم تحصيل مقابل التصالح خلال 60 يومًا من موافقة اللجنة الفنية على طلب التصالح.
  - يتم خصم أي مبلغ سدد سابقًا في تنفيذ أحكام قضائية تتعلق بالمخالفة.

2. إعداد مشروع قرار
  - يُعد مشروع قرار بقبول التصالح للاعتماد من الجهة المختصة.

3. تسليم القرار
  - يتم تسليم صاحب الشأن نسخة معتمدة من قرار التصالح ممهورة بخاتم الجهة الإدارية.

4. إخطار الجهات الأخرى
  - تُخطر الجهات المسؤولة عن المرافق بقبول التصالح خلال 15 يومًا من تاريخ صدور القرار.

5. تقديم صاحب الشأن للمرافق
  - يحق لصاحب الشأن التقدم منفردًا لجهات المرافق مع إفادة قبول التصالح.

6. إصدار قرار تصالح مؤقت
  - في حالة السداد بأقساط، يُصدر قرار تصالح مؤقت.
  - يتم توصيل المرافق وإيقاف الدعاوى والأحكام المتعلقة بالمخالفة.

7. قرار قبول التصالح
  - لا يصدر قرار قبول التصالح إلا بعد سداد كل مبالغ قيمة التصالح.

8. شهادة المطابقة
  - تُصدر إدارة التراخيص شهادة المطابقة خلال 15 يومًا من تاريخ الإخطار.
  - في حال عدم المطابقة، يُخطر صاحب الشأن بضرورة سداد فرق القيمة.

تأتي هذه الإجراءات استعدادًا لتطبيق القانون الذي سيفتح أفقًا لتصحيح وتنظيم مخالفات البناء وفقًا للأنظمة واللوائح الجديدة.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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