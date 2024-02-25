نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإجراءات المتبعة في تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الجهات الحكومية لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء في الفترة القادمة، حيث تحدد اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات عديدة لتسهيل هذه العملية.

1. تحصيل مقابل التصالح

- يتم تحصيل مقابل التصالح خلال 60 يومًا من موافقة اللجنة الفنية على طلب التصالح.

- يتم خصم أي مبلغ سدد سابقًا في تنفيذ أحكام قضائية تتعلق بالمخالفة.

2. إعداد مشروع قرار

- يُعد مشروع قرار بقبول التصالح للاعتماد من الجهة المختصة.

3. تسليم القرار

- يتم تسليم صاحب الشأن نسخة معتمدة من قرار التصالح ممهورة بخاتم الجهة الإدارية.

4. إخطار الجهات الأخرى

- تُخطر الجهات المسؤولة عن المرافق بقبول التصالح خلال 15 يومًا من تاريخ صدور القرار.

5. تقديم صاحب الشأن للمرافق

- يحق لصاحب الشأن التقدم منفردًا لجهات المرافق مع إفادة قبول التصالح.

6. إصدار قرار تصالح مؤقت

- في حالة السداد بأقساط، يُصدر قرار تصالح مؤقت.

- يتم توصيل المرافق وإيقاف الدعاوى والأحكام المتعلقة بالمخالفة.

7. قرار قبول التصالح

- لا يصدر قرار قبول التصالح إلا بعد سداد كل مبالغ قيمة التصالح.

8. شهادة المطابقة

- تُصدر إدارة التراخيص شهادة المطابقة خلال 15 يومًا من تاريخ الإخطار.

- في حال عدم المطابقة، يُخطر صاحب الشأن بضرورة سداد فرق القيمة.

تأتي هذه الإجراءات استعدادًا لتطبيق القانون الذي سيفتح أفقًا لتصحيح وتنظيم مخالفات البناء وفقًا للأنظمة واللوائح الجديدة.