نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإجراءات المتبعة في تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تستعد الجهات الحكومية لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء في الفترة القادمة، حيث تحدد اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات عديدة لتسهيل هذه العملية.
1. تحصيل مقابل التصالح
- يتم تحصيل مقابل التصالح خلال 60 يومًا من موافقة اللجنة الفنية على طلب التصالح.
- يتم خصم أي مبلغ سدد سابقًا في تنفيذ أحكام قضائية تتعلق بالمخالفة.
2. إعداد مشروع قرار
- يُعد مشروع قرار بقبول التصالح للاعتماد من الجهة المختصة.
3. تسليم القرار
- يتم تسليم صاحب الشأن نسخة معتمدة من قرار التصالح ممهورة بخاتم الجهة الإدارية.
4. إخطار الجهات الأخرى
- تُخطر الجهات المسؤولة عن المرافق بقبول التصالح خلال 15 يومًا من تاريخ صدور القرار.
5. تقديم صاحب الشأن للمرافق
- يحق لصاحب الشأن التقدم منفردًا لجهات المرافق مع إفادة قبول التصالح.
6. إصدار قرار تصالح مؤقت
- في حالة السداد بأقساط، يُصدر قرار تصالح مؤقت.
- يتم توصيل المرافق وإيقاف الدعاوى والأحكام المتعلقة بالمخالفة.
7. قرار قبول التصالح
- لا يصدر قرار قبول التصالح إلا بعد سداد كل مبالغ قيمة التصالح.
8. شهادة المطابقة
- تُصدر إدارة التراخيص شهادة المطابقة خلال 15 يومًا من تاريخ الإخطار.
- في حال عدم المطابقة، يُخطر صاحب الشأن بضرورة سداد فرق القيمة.
تأتي هذه الإجراءات استعدادًا لتطبيق القانون الذي سيفتح أفقًا لتصحيح وتنظيم مخالفات البناء وفقًا للأنظمة واللوائح الجديدة.