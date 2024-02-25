نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول تشغيل مترو الأنفاق في شهر رمضان 2024 وخدمات جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار تحسين خدمات مترو الأنفاق، حددت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق مواعيد التشغيل خلال شهر رمضان 2024.

سيشهد هذا الشهر تمديد ساعات التشغيل لمدة ساعة، حيث سينطلق أول قطار من جميع المحطات الانتهائية عند الخامسة وربع صباحًا، وتُعد محطة جمال عبدالناصر هي المحطة التبادلية للخط الأول والثالث.

من ناحية أخرى، سيكون آخر قطار بالخط الثالث يتوقف في محطة العتبة عند الساعة 12:30 صباحًا، وسيكون آخر قطار بالخط الأول من حلوان والمرج الجديدة في الساعة 12:15 صباحًا.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون آخر قطار بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب عند الساعة 12:30 صباحًا، مع إمكانية مقابلة آخر قطار للخطين في محطة أنور السادات في تمام الساعة 1:00 صباحًا.

وتقدم الهيئة القومية للأنفاق خلال شهر رمضان خدمات إضافية بتشغيل 6 محطات جديدة، مثل محطات مترو إمبابة، البوهي، القومية العربية، السودان، الطريق الدائري، وروض الفرج، يأتي هذا في إطار جهودها المستمرة لتحسين تجربة الركاب وتوفير خدمات متميزة.