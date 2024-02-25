السبت.. “الصحفيين” تعقد ندوة لمناقشة كتاب "تلات ستات.. سيرة من ليالي القاهرة"

تقام الندوة فى الساعة السابعة مساء السبت 2 مارس 2024م، فى قاعة طه حسين بالدور الرابع فى مقر النقابة.

يشارك فى الندوة الكاتب والمترجم محمد عبد النبى، والكاتب نائل الطوخى، ويدير الندوة الصحفى والروائى أحمد شوقى.

أحمد جودة - القاهرة - تعقد اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين ندوة لمناقشة كتاب "تلات ستات.. سيرة من ليالى القاهرة" للكاتبين الصحفيين، محمد العريان وعمر سعيد.

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سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة