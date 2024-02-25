نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تمديد أوكازيون الشتاء 2024" ارتفاع الإقبال يدفع وزير التموين لاتخاذ قرار استثنائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، عن تمديد فترة الأوكازيون الشتوي لعام 2024 لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك نظرًا لارتفاع نسبة الإقبال على شراء السلع والمنتجات، حيث وصلت نسب التخفيضات إلى 30% على مختلف السلع.

وفقًا لقرار وزير التموين، ستستمر فترة الأوكازيون الشتوي حتى 21 مارس بدلًا من الانتهاء في 5 مارس كان الأصل.

وكشفت مصادر بوزارة التموين أن غرفة العمليات المركزية قد رصدت زيادة في إقبال المواطنين على الشراء، مقارنة ببداية الأوكازيون في 5 فبراير الماضي، مما دفع الوزير لاتخاذ هذا القرار الاستثنائي.

وأوضحت المصادر أن التخفيضات التي تقدمها المحال المشاركة في الأوكازيون وصلت إلى 30% في العديد من المجالات، وخاصة في مجالات الملابس، الأحذية، الأجهزة الكهربائية، والإلكترونيات.

وتشير البيانات إلى أن المحال المشتركة في الأوكازيون الشتوي تتنوع بين محلات الملابس والأدوات والأجهزة المنزلية والأجهزة الكهربائية.

من جانب آخر، أكدت وزارة التموين أن مديريات التموين في المحافظات مستمرة في استخراج تراخيص الاشتراك في التخفيضات للمحال التجارية، وذلك عبر تقديم الأوراق المطلوبة، منها صورة من رخصة المحل وصورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية، مع إرفاق صورة تفويض من الشركة أو المصنع التابع لها المحل إن وجد.