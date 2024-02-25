أحمد جودة - القاهرة - لكل المؤهلات.. الأوقاف تعلن عن توافر فرص عمل والشروط المطلوبة

تعلن وزارة الأوقاف المصرية عن إطلاق مسابقة جديدة لتعيين كوادر جديدة في وظائفها، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لتعزيز الكفاءات وتحسين أداء الخدمات المقدمة، وتشترط الوزارة الالتزام بالتقديم خلال الفترة المحددة، مع توفير الشروط الأساسية للمتقدمين لضمان قبول طلبات التعيين.

وفي هذا السياق، سنستعرض التفاصيل الكاملة لهذه الفرصة الوظيفية المهمة عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية.

وظائف وزارة الأوقاف 2024

كشفت وزارة الأوقاف، أنه متوافر لديها عدد من الوظائف الحكومية نحو 1000 وظيفة إمام و1000 وظيفة أخرى للعمال، وقد أوضحت وزارة الأوقاف بأن التقديم يبدأ من منتصف شهر فبراير وسيستمر لحين اكتمال العدد المطلوب، فيجب الإسراع في التقديم للالتحاق بالوظيفة.

تخصصات وظائف وزارة الأوقاف

وأضافت الوزارة، أنه يسمح للحصالين على التخصصات التالية التقديم للوظيفة: تخصص كلية الشريعة، أصول الدين، واللغة العربية، القرآن الكريم، والدعوة الإسلامية، جامعة الأزهر، وأيضًا كلية الدراسات الإسلامية، واللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية، وأيضًا يمكن التقديم لخريجي كلية التربية جامعة الأزهر في تخصصات اللغة الإنجليزية، والفرنسية، وأيضا اللغة العربية والدراسات الإسلامية.

شروط الالتحاق بوظيفة الأوقاف 2024

وبينت الوزارة، أن هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها في كافة المتقدمين، وهي كالتالي: