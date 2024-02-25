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أحمد جودة - القاهرة - لكل المؤهلات.. الأوقاف تعلن عن توافر فرص عمل والشروط المطلوبة
تعلن وزارة الأوقاف المصرية عن إطلاق مسابقة جديدة لتعيين كوادر جديدة في وظائفها، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لتعزيز الكفاءات وتحسين أداء الخدمات المقدمة، وتشترط الوزارة الالتزام بالتقديم خلال الفترة المحددة، مع توفير الشروط الأساسية للمتقدمين لضمان قبول طلبات التعيين.
وفي هذا السياق، سنستعرض التفاصيل الكاملة لهذه الفرصة الوظيفية المهمة عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية.
وظائف وزارة الأوقاف 2024
كشفت وزارة الأوقاف، أنه متوافر لديها عدد من الوظائف الحكومية نحو 1000 وظيفة إمام و1000 وظيفة أخرى للعمال، وقد أوضحت وزارة الأوقاف بأن التقديم يبدأ من منتصف شهر فبراير وسيستمر لحين اكتمال العدد المطلوب، فيجب الإسراع في التقديم للالتحاق بالوظيفة.
تخصصات وظائف وزارة الأوقاف
وأضافت الوزارة، أنه يسمح للحصالين على التخصصات التالية التقديم للوظيفة: تخصص كلية الشريعة، أصول الدين، واللغة العربية، القرآن الكريم، والدعوة الإسلامية، جامعة الأزهر، وأيضًا كلية الدراسات الإسلامية، واللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية، وأيضًا يمكن التقديم لخريجي كلية التربية جامعة الأزهر في تخصصات اللغة الإنجليزية، والفرنسية، وأيضا اللغة العربية والدراسات الإسلامية.
شروط الالتحاق بوظيفة الأوقاف 2024
وبينت الوزارة، أن هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها في كافة المتقدمين، وهي كالتالي:
- يلزم على كافة المتقدمين أن يكون بلغوا من العمر 40 عاما ليتمكنوا من التقديم على المسابقة.
- يتم التقديم لكافة الخريجين بداية من تقدير مقبول فيما أعلى.
- بينما وظائف العمال يمكن لحاملي شهادة الفوق متوسط التقديم بها.
- كما أنها يلزم تقديم بعض من المستندات الرسمية، وهي كالتالي:
- صورة شخصية حديثة لمقدم الطلب، صورة من المؤهل الدراسي، وصورة من شهادة الخدمة العسكرية أو شهادة الإعفاء.
- كما يجب تقديم صورة صحيفة الحالة الجنائية ويجب ألا يكون مقيد بها أي أي قضايا نهائيا ليتم قبول طلبة.
- وقد تم التوضيح بأنه يتم التقديم الكترونيًا من خلال الرابط، اضغط هنا اضغط على الوظائف المتاحة من الخيارات الموجودة على الشاشة.
- يلزم على المتقدم تسجيل البيانات الشخصية الخاصة به في النموذج المتاح على الشاشة، ويجب التأكد بأن البيانات صحيحة مئة بالمئة.
- إرسال كافة المستندات المطلوبة والضغط على تقديم الطلب.