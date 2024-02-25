نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف جديدة في مترو الأنفاق.. شروط وتفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق "آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو" عن طرح وظائف خالية جديدة في عدد من المحطات.

وقالت الشركة، إنها تسعى لتوظيف عدد من موظفي بيع التذاكر بالمحطات القريبة من مناطق بولاق الدكرور وجامعة القاهرة والتوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول للعمل بقسم خدمة العملاء بالخط الأخضر الثالث للمترو.

وتابعت: إذا كنت من حديثي التخرج أو لديك خبرة في مجال المبيعات وخدمة العملاء ومهارة التعامل مع الجمهور، يمكنك التقديم على الرابط التالي، من هنا.

ويشترط إتمام التعليم فوق المتوسط وألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 40 سنة، ويفضل للمتقدمين بطلب التوظيف بمحطات بولاق الدكرور وجامعة القاهرة أن يكونوا من سكان تلك المناطق.