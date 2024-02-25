أحمد جودة - القاهرة - بخطوات بسيطة.. كيفية وشروط إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024

يعتبر موضوع إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين أحد المواضيع ذات الأهمية البالغة التي تشغل تفكير الكثيرين في المجتمع، حيث يسعى الناس بشغف لفهم الخطوات الضرورية لتحديث بطاقاتهم التموينية، ويطمحون في توسيع دائرة المستفيدين من الدعم لتشمل المواليد الجدد.

وفي هذا السياق، قدم وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، توضيحًا حيال هذا الأمر، حيث أوضح أن إضافة المواليد تقتصر حاليًا على أصحاب الحالات الخاصة والأسر التي تتمتع بأوضاع خاصة، مما يجعل هذه القضية تشكل تحديًا إضافيًا للعديد من الأسر، خاصةً تلك التي تحتاج إلى دعم إضافي.

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

لكي يتم إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين، يرجى من المواطنين اتخاذ الإجراءات الآتية:

الوصول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التموين.

إدخال رقم البطاقة الغذائية ضمن المساحة المعدة لذلك.

إنشاء حساب جديد إذا لزم الأمر.

النقر على خيار خدمات تقديم الطعام.

إدخال اسم الأم في الحقل المخصص.

الضغط على زر تسجيل أفراد الأسرة الجدد الذين لم يدرجوا في بطاقة التموين لعام 2024.

تدوين اسم الطفل المولود حديثًا ليتم تثبيته على الهوية.

ما هى شروط اضافة المواليد الجدد؟

هناك بعض الشروط الواجب توافرها لكي يتم السماح بــ تسجيل المواليد الجدد في بطاقات التموين، ومن تلك الشروط ما يأتي:

تستحق الأسرة أن تأتي في مقدمة الفئات التي تحظى بالعناية، وهذا يشير إلى أهمية حصولها على مساندة اجتماعية مكثفة.

ينبغي أن تحتوي بطاقة التموين على أربعة أفراد كحدٍّ أقصى، وأن تضم الزوج والزوجة واثنين من الأولاد.

ينبغي أن لا يقل الدخل الشهري للأسرة عن 2500 جنيه كحد أدنى كشرط أساسي لكي يتسنى لهم إضافة عضو جديد.

يجب أن يتوافق الدخل الشهري الأساسي لحامل البطاقة مع المعايير الضرورية لتغطية النفقات المترتبة عند إضافة عضو جديد إلى البطاقة.

من هم الأفراد المسموح لهم تسجيل أولادهم ضمن بطاقات التموين؟

حددت وزارة التموين قائمة بأشخاص يحق لهم إضافة أبنائهم إلى بطاقات التموين وهم على النحو التالي: