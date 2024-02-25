نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمين مهندسي القاهرة: انتخابات التجديد النصفي تنتهي بنجاح.. ونطمح لاستكمال المسيرة معا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المهندس ضياء الكيكي أمين النقابة، ورئيس لجنة الانتخابات بنقابة مهندسين القاهرة، أن الانتخابات تمت بنجاح ودون أي معوقات، مقدما التهنئة للفائزين بعضوية نقابة مهندسين القاهرة وهم مهندس إبراهيم حلمي عضو مدني، مهندس إيهاب حسن عضو معماري، مهندس أحمد محمد فوزي عضو كهرباء، مهندس حسام هاشم عضو ميكانيكا، وغيرهم.

وتمني أمين نقابة القاهرة التوفيق للجميع، مؤكدا أن مجلس نقابة القاهرة لازال لديه الكثير ليقدمه للمهندسين وأسرهم، مشيرا أن الجميع سوف يتكاتف معا لإتمام الأهداف التي يطمح مجلس نقابة القاهرة لتحقيقها.

وتنافس بانتخابات التجديد النصفى لعضوية مجلس النقابة العامة، من خلال مقاعد مجالس الشعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، والتعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات، بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، إجمالي أعداد مُرشحين 343 مهندسا، بالإضافة لانتخاب 7 أعضاء من الشُّعب المختلفة لكل مجلس نقابة فرعية.

وكانت حظرت اللجنة العليا للانتخابات بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة الدكتور ياسر صقر، وجود أى دعاية انتخابية داخل لجان التصويت بانتخابات التجديد النصفى، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، مشيرة إلى ضرورة إظهار كارنيه النقابة والرقم القومي أو جواز سفر ساري أو رخصة سلاح بها الرقم القومي أو بطاقة تحقيق الشخصية العسكرية أو رخصة قيادة بها الرقم القومي، عند التسجيل الإلكتروني لإثبات الحضور المهندسين الناخبين، وكذلك عند دخول اللجان الفرعية الانتخابية.