نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة جدول الثانوية العامة المتداول عبر السوشيال ميديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علّق مصدر مسؤول بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على الجدول الثانوية العامة المتداول عبر صفحات السوشيال ميديا.

وقال في تصريحات لـ "دوت الخليج"، إن جدول الثانوية العامة المتداول غير صحيح، وإنه لم يتم اعتماد أية جداول امتحانات، سواءً للثانوية العامة، أو امتحانات الفصل الدارسي الثاني، لباقي الصفوف الدراسية حتى الآن.

وأضاف أن الوزارة شكّلت لجنة لوضع جدول امتحانات الثانوية العامة، ومناقشته مع اتحاد طلاب مصر بصفته المتحدث الرسمي بإسم الطلاب، وبعد موافقة اتحاد طلاب مصر على جدول الثانوية العامة، سيتم اعتماده من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، وإعلانه لباقي الطلاب.