نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سامح عاشور عضو بهيئة الدفاع عن الضحايا الفلسطينين أمام المحكمة الجنائية: نطالب بمحاكمة نتنياهو كمجرم حرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد سامح عاشور النقيب الأسبق للمحامين، بالدور المصري المشرف تجاه القضية الفلسطينية وتقديم المساعدات للأشقاء والدعم الكامل لهم بالمحافل الدولية والعالمية مؤكدا علي السيادة المصرية للمناطق الحدودية، مطالبا بمحاكمة رئيس الوزراء الاسرائيلي كمجرم حرب لما ارتكبه بحق الشعب الفلسطيني من مجازر بالقري والمستشفيات أمام مرأي ومسمع العالم أجمع.

وندد عاشور بالجرائم التي ترتكبها اسرائيل بالأراضي المحتلة ومحاولة الاحتلال توسيع دائرة النزاع، وذلك خلال مؤتمر للمحاميين عقد بنادي الشمس الرياضي.

ويذكر أن إتحاد المحامين العرب قد وجه منذ ايام خطابًا للمحكمة الجنائية الدولية بطلب تسجيل هيئة دفاع بعضوية سامح عاشور، وتكون مهمته الدفاع عن الضحايا الفلسطينيين من جراء العدوان الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ومن جانبهم قبلت المحكمة الجنائية الدولية وبتنسيق مع نقابة المحامين الفلسطينيين، ولجنة فلسطين بالاتحاد، وباقي الفاعلين في لجنة الدفاع أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتم رصد كافة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، واعد ملف جاهز للمرافعة أمامها لمحاسبة الاحتلال على ما اقترفه ويقترفه من جرائم بشعة يوميا يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني لإبادته.