تنفيذاً لتعليمات وزير النقل .. الهيئة تواصل عقد ندوات شعبية للتوعية ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 فبراير 2024 05:29 مساءً - فى إطار تنفيذ تعليمات معالي الفريق مهندس / كامل الوزير – وزير النقل بعقد ندوات توعوية للتصدى لظاهرة إلقاء الحجارة على القطارات وتعرضها للتخريب مما يؤثر على سلامة الركاب وقائدئ القطارات وتعطيل مسيرها تواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر عقد ندوات توعية للتصدى لمثل هذه الظاهرة تحت رعاية السيد المهندس / محمد عامر – رئيس الهيئة.

حيث انعقدت اليوم الأحد الموافق 25 / 2 / 2024 ندوة توعوية بمركز مدينة بركة السبع وبحضور السيد العميد أح / مدير عام الأمن بالهيئة والسيد الاستاذ / سكرتير رئيس الحى بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الأوقاف والكنيسة وبتواجد عدد من الأهالى .

وقد تم التأكيد خلال الندوة على ضرورة المشاركة الفعالة من وسائل الاعلام المختلفة ودور العبادات من المساجد والكنائس وقصور الثقافة فى التصدى وتوعية الأطفال بمخاطر هذه الظاهرة السلبية والتى تتسبب في تعريض حياه قائدي القطارات والركاب للخطر و تعطيل مسير القطارات وتلفيات بالجرارات والعربات وتخريب الممتلكات العامة بالسكك الحديدية بالإضافة إلى مدى تأثيرها على عمليات التطوير التى تقوم بها وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر فى جميع القطاعات خاصة في ظل المبالغ الكبيرة التي خصصتها الدولة المصرية لاحداث هذه النقلة النوعية الكبيرة في قطاع السكك الحديدية ، حيث أن كل هذه التلفيات التى تحدث لزجاج العربات يتم صيانتها من ميزانية السكة الحديد الأمر الذى يشكل عبئاً كبيراً على تلك الميزانية التى يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية للعربات والتطوير المستمر في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب .

كما تم التوضيح للحضور من أهالى المنطقة بأنه يتم تصوير مرتكبى مثل هذا السلوك السلبى ويتم إحالة مرتكب السلوك إلى النيابة العامة بتهمة تخريب أموال الشعب وتعريض حياة المواطنين للخطر وتطبيق أقصى العقوبات ليكون بذلك عبرة لغيره من مرتكبى هذه السلوكيات السيئة والمضرة .