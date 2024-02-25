محمود تريزيجيه يتقدم لـ طرابزون في مرمى أضنة ديمرسبور بهدف بالشوط الأول.

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 فبراير 2024 05:30 مساءً - تقدم الدولى المصري محمود حسن تريزيجيه لصالح فريق طرابزون سبور بهدف على أضنة ديمرسبور فى الشوط الأول من المباراة التى تجمعهما حالياً على ملعب شينول جونيش ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدورى التركي الممتاز.

وأحرز محمود حسن تريزيجيه الهدف الأول لصالح فريق طرابزون سبور أمام أضنة ديمرسبور في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول.

ووقع تريزبجيه على هدفه الثامن مع طرابزون منذ انطلاق الموسم الحالي، إضافة إلى تمريرتين حاسمتين، ومنذ عودة تريزيجيه من المشاركة مع مصر في أمم افريقيا سجل مع طرابزون 4 أهداف.

ويحتل طرابزون المركز الثالث برصيد 43 نقطة، حيث خاض 26 مباراة فاز فى 16 مباراة وتعادل فى 3 وخسر 10 مباريات، بينما يتواجد فريق أضنة ديمرسبور فى المركز 12 بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 32 نقطة.

وشارك تريزيجيه فى 15 مباراة مع طرابزون سبور بالدوري التركي هذا الموسم، وأحرز 5 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين على الترتيب.

وفي بطولة كأس تركيا الموسم الجاري 2023-2024، لعب النجم المصري محمود حسن تريزيجيه مباراة وأحرز هدفًا.