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أحمد جودة - القاهرة - استعلم عن تكافل وكرامة 2024.. بكل سهولة من برقمك القومي، يبحث العديد من االمواطنين من خلال محركات البحث العالمية، حول معرفة ومتابعة تكافل وكرامة بالرقم القومي، وجاء ذلك عقب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي،عن برنامج تحسين معاشات تكافل وكرامة يُعَدّ أحد أهم مبادرات وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم الدعم، بهدف مساعدة الأفراد ذوي الدخل المحدود والفئات الوسطى على تخفيف الضغط المالي الناجم عن تكاليف الحياة اليومية."

تستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية من خلال الفقرات التالية كل ماتريد مغرفتة عن استعلامات تكافل وكرامة 2024.

الاستعلام عن تكافل وكرامة 2024

وزارة التضامن الاجتماعي قامت بتيسير الوصول إلى معلومات وبيانات حول برنامج تكافل وكرامة من خلال سلسلة من الإجراءات البسيطة، وتتضمن النقاط التالية أهمية هذه الإجراءات:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة هيئة التأمينات من “هُنـــــا“.

النقر على رمز تكافل وكرامة الموجود في الصفحة الرئيسة.

ثم يجب عليك إدخال رقمك الوطني الذي يتألف من أربعة عشر رقما.

يجب عليك أن تقوم بكتابة اسمك في المساحة المخصصة المعروضة.

بعد ذلك يجب عليك إدخال تاريخ ميلادك.

أخيرًا يجب النقر على خيار الاستعلام.

زيادة معاشات تكافل وكرامة

في الوقت الحالي، تتزايد الاستفسارات حول الزيادات المتوقعة في مستوى معاشات برنامجي تكافل وكرامة، خاصة بعد البيان الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص زيادة قيمة المعاشات الاجتماعية التي تقدمها الحكومة بنسبة ١٥٪. ونتيجة لهذا القرار، من المقرر أن تشهد معاشات برنامج تكافل وكرامة زيادة اعتبارًا من شهر مارس المقبل. وفيما يلي قائمة بالزيادات الجديدة لهذه المعاشات: