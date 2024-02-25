نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسكان توضح | كيفية الحصول على شقق مشروع جنة 2024 في مختلف المناطق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الإسكان توضح | كيفية الحصول على شقق مشروع جنة 2024 في مختلف المناطق، أعلنت وزارة الإسكان، من خلال الهيئة القومية للمجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح مشروع جنة 2024 في أربع مدن رئيسية وهي: القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، العبور الجديدة، وأسيوط الجديدة، يتنوع مساحات الوحدات في هذا المشروع بين 57 مترًا مربعًا و150 مترًا مربعًا.

تم الإعلان عن نية توزيع الوحدات عبر القرعة العامة اليدوية، وسيتم تنفيذ هذا الإجراء بواسطة بنك التعمير والإسكان ابتداءً من الأحد الموافق لتاريخ 2 مارس 2024. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة المستمرة لتوفير حلول سكنية للمواطنين.

شقق مشروع جنة 2024

تستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية من خلال النقاط التالية شقق مشروع جنة 2024

يضم المشروع 480 شقة سكنية، متيحًا بذلك تشكيلة واسعة من البدائل المتاحة لتفي بمتطلبات السكان، إليكم التفاصيل:

يجرى التسجيل من خلال نظام السحب الأوتوماتيكي العشوائي.

تتفاوت مساحات الوحدات السكنية ما بين مئة متر مربع إلى مئة وخمسين متر مربع.

تنفذ عمليات حجز الوحدات السكنية عبر بنك التعمير والإسكان.

تفاصيل حجز شقق مشروع جنة

تتاح الآن فرصة الحجز لأولئك الذين لم يتمكنوا من حجز وحداتهم السكنية في المرحلة السابقة، شريطة أن يكونوا قد حافظوا على جدية الحجز ولم يقموا بسحبها، خلال الفترة من الخامس عشر من يناير 2022 حتى السادس عشر من فبراير 2023. تستمر قواعد الحجز في الالتزام بالمعايير نفسها كما في المناسبات السابقة، مما يضمن استمرار تطبيق الشروط والمعايير بنفس الوضوح.

فيما يتعلق بتفاصيل الوحدات السكنية في مشروع "جنة" بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، فإنها تشمل: