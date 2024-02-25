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أحمد جودة - القاهرة - شروط الحصول على سيارة للمعاقين 2024.. "وزارة التضامن توضح التفاصيل"، يبحث العديد من الأشخاص من خلال محركات البحث العالمية عن متابعة وزارة التضامن الإجتماعي بإستمرار حيث أعلنت الوزارة تلك الفترة عن شروط الحصول على سيارة المعاقين 2024 والأوراق المطلوبة.

وتستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية من خلال الفقرات التالية كل ماتريد معرفتة عن قرارات وزارة التضامن الإجتماعي التي أعلنت عنها بخصوص سيارات المعاقين 2024.

وزارة التضامن تعلن عن شروط الحصول على سيارة للمعاقين 2024

يعتبر الحصول على سيارات للمعاقين شرطًا أساسيًا لبعض الإعاقات المحددة، وتشمل هذه الإعاقات:

بتر في أحد الأطراف العلوية: في حالة تواجد بتر في أحد الأطراف العلوية بنسبة بدايةً من 50% أو 60% أو 70% حتى 80%، والتي تشمل أسفل المرفق أو أعلى المرفق أيضًا.

الإعاقة الذهنية: إذا كان الشخص يُعاني من إعاقة ذهنية متوسطة أو إعاقة شديدة بنسبة 80% يكون مؤهل للحصول على الدعم.

الإعاقة البصرية: إن كان الشخص يُعاني من فقدان البصر في العينين بنسبة 100%، أو فقدان البصر في عين واحدة ويرى بشكل ضعيف في العين الأخرى.

الإعاقة الحركية في الأطراف السفلية: في حالة بتر أحد الأطراف السفلية بنسبة ما بين 50% أو 60% أو 70% حتى 80%، أو في حالة حدوث شلل بشكل رباعي أو نصفي بنسبة 80%، بالإضافة إلى وجود ضعف في الأطراف.

الإعاقة السمعية: إذا كان الشخص يُعاني من عدم القدرة على السمع في كلا الأذنين، أو المعاناة من ضعف السمع في إحدى الأذنين، وضعف شديد في الأذن الأخرى.

الإعاقة التي تنتج عن الحوادث: يحصل على ذلك الدعم من تعرضوا لحوادث نتجت عنها إعاقة تمنعهم عن الحركة أو نتج عنها بتر في أحد الأطراف وتركيب الأطراف الصناعية.

المستندات المطلوبة للحصول على سيارة معاقين

هناك بعض المستندات المطلوبة للحصول على سيارة المعاقين، وتلك المستندات هي: